Secretaria de Equipamentos e Infraestruturas e autarquia da Ponta do Sol reúnem-se esta sexta-feira

Em nota de imprensa, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas informa que irá reunir com a autarquia da Ponta do Sol na próxima sexta-feira, 2 de Maio. "O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, está comprometido em actuar de forma preventiva, em articulação com as entidades locais, para minimizar ocorrências naturais e salvaguardar a integridade de pessoas e bens."

Com esse propósito, e tendo em conta os últimos acontecimentos no concelho, o encontro reunirá o secretário da tutela, Pedro Rodrigues, e a autarca Célia Pessegueiro. O pedido de reunião partiu da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

A concluir a nota, a entidade destaca que os "trabalhos realizados por parte dos rocheiros têm a orientação das entidades competentes com jurisdição na referida área e não dispensa a eventual consulta a especialistas que consigam aferir soluções que garantam a efectiva estabilidade dos taludes."

Importa referir que esta terça-feira, 29 de Abril, a queda de uma pedra vitimou um turista no concelho.