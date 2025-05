Circulação automóvel na Via Expresso do Porto da Cruz condicionada na sexta-feira

A Concessionária de Estradas Via Expresso da Madeira informou hoje que a circulação automóvel na Via Expresso do Porto da Cruz estará condicionada na sexta-feira, 9 de Maio.

O quilómetro 6.7, nos ramos de entrada e de saída (sentido crescente e decrescente) estará encerrado entre as 9 e as 15 horas do dia 9 de Maio, devido a uma intervenção de reparação de pavimentos, levada a cabo pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, através da Direcção Regional de Estradas, no âmbito da empreitada 'PAMUS - Requalificação da Rede Viária Regional - Zona Leste - Fase II'.

Aos utentes, a Via Expresso recomenda o desvio para os percursos alternativos, nomeadamente o Entroncamento da Maiata, ao km 5.2 e o Nó da Cruz, ao km 8.4.

"Os trabalhos estarão devidamente sinalizados, solicitando-se dos utentes a necessária compreensão e o escrupuloso cumprimento da sinalização e das instruções que lhes sejam transmitidas no local", acrescenta a entidade.