Nuvens e aguaceiros fracos nas terras altas da Madeira esta terça-feira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira, 6 de Maio, estão previstos períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas terras altas da Madeira.

O vento soprará fraco, sendo inferior a 15 km/h.

De um modo geral, a temperatura do ar deverá variar entre os 16 e os 21°C, sendo a temperatura mínima ligeira mente inferior no Porto Santo (15ºC).

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte são esperas ondas de Noroeste com 1 metro. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar vai rondar os 19ºC.