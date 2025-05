Instituto de Administração da Saúde na III Semana da Saúde de Santo António

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) participou esta quarta-feira, 7 de Maio, na III Semana da Saúde, iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de Santo António, em colaboração com o Centro de Saúde local.

O IASAÚDE aproveitou a ocasião para realizar uma acção de promoção da nova aplicação móvel, reforçando o contacto directo com os utentes do Serviço Regional de Saúde da Madeira. Foi dada a conhecer a nova APP IASAÚDE e explicado procedimento do registo, bem como de acesso às funcionalidades da plataforma.

A aplicação permite aos beneficiários do SRS-Madeira submeterem as suas despesas de saúde para reembolso de forma rápida, cómoda e segura e a partir de qualquer local.

A participação no evento contribuiu também para a promoção da literacia em saúde, um dos pilares da atuação do IASAÚDE, IP-RAM, reforçando o compromisso com uma comunidade mais informada, participativa e consciente dos seus direitos e deveres em saúde.