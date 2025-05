Um Serviço de Saúde mais resiliente

O Dia Internacional do Enfermeiro comemora-se a 12 de maio, assinalando o nascimento de Florence Nightingale a mulher que estará para sempre associada à enfermagem moderna ao desenvolver e aprofundar o nobre objetivo de preparar pessoas para cuidar de pessoas ao longo do ciclo vital, ou seja, desde o nascimento até à morte.

A data é relevante para reconhecer e valorizar o trabalho que os profissionais de enfermagem executam em todos os sistemas de saúde, atualmente confrontados com inúmeros desafios nomeadamente a escassez de profissionais, a sobrecarga de trabalho e em condições difíceis, a irregular rotatividade dos horários, o contacto com a angústia e o sofrimento humano, a constante necessidade de atualização e aquisição de novas competências e práticas profissionais, num contexto que colide com a conciliação da atividade profissional com a vida familiar, levando ao desanimo, à exaustão, e muitas vezes ao abandono da profissão, desmotivando as novas gerações.

A enfermagem é uma profissão com história, que entre nós registou uma profunda evolução a todos os níveis ao longo das últimas décadas, quer a nível da formação base, quer no que diz respeito à complexificação e dignificação do seu exercício profissional, pelo que se torna imperioso reconhecer o seu inegável contributo para a comunidade científica da saúde. Os enfermeiros desenvolveram novas competências, assim como evoluíram na investigação aportando importantes contributos para a qualidade e eficácia da prestação de cuidados, evidenciado nos ganhos em saúde das populações.

A enfermagem pode dar mais à comunidade a que pertence dispondo-se a um novo contrato social, contribuindo desta forma para o bem comum, haja disponibilidade para esse novo paradigma, num momento em que evidenciamos profundas alterações do perfil epidemiológico da população. Estamos perante uma sociedade cada vez mais envelhecida, onde predomina a multimorbilidade crónica com diversos graus de dependência, sendo urgente desenvolver novas abordagens centradas no autocuidado e no acompanhamento das pessoas em contexto sócio familiar sendo a casa das pessoas um local privilegiado para a prestação de diversos cuidados.

O serviço público de saúde é o garante do direito fundamental da proteção da saúde para todos pelo que tem de ser forte e resiliente, pois existe para os cidadãos, mas a sua missão não se concretiza sem o adequado reconhecimento e valorização dos seus profissionais, particularmente os enfermeiros que sempre contribuíram para a formulação de politicas de saúde e se empenharam no trabalho multidisciplinar para a construção de um serviço público de saúde mais forte e eficiente, centrado nas pessoas.

Os enfermeiros são indispensáveis para o funcionamento eficaz de qualquer instituição de saúde, pelo que o investimento na enfermagem é um investimento na saúde de todos nós.