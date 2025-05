Freguesia do Imaculado Coração de Maria tem Carrinha Social

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria estreou oficialmente a sua nova Carrinha Social, um recurso comunitário criado para fortalecer a mobilidade e apoiar as instituições locais.

A primeira utilização do veículo foi realizada pela Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, que requisitou a carrinha para assegurar a deslocação da sua equipa de futsal até Santana, onde os atletas da Casa do Povo conquistaram uma expressiva vitória por 7-2.



A Carrinha Social resulta da recente deliberação da Junta, que aprovou um procedimento provisório para a cedência da viatura às entidades colectivas da freguesia. O objectivo é promover uma utilização criteriosa e transparente, reforçando o compromisso com a mobilidade, a inclusão e o apoio directo às instituições parceiras.

Para a cedência da Carrinha Social é necessária a apresentação de um requerimento formal; a identificação clara do percurso a realizar; o compromisso com a conservação do veículo; e a responsabilização por quaisquer incidentes ocorridos durante a utilização.

Conforme a deliberação, salvo decisão em contrário, os encargos relativos ao combustível são assumidos pela entidade requisitante. No entanto, como forma de incentivo ao envolvimento comunitário, a Junta de Freguesia assegura o apoio integral no primeiro uso do veículo por cada entidade.

Adicionalmente, a Carrinha Social encontra-se também a realizar um transporte de proximidade no sítio das Lajes, numa fase experimental desta nova solução de mobilidade. A iniciativa visa suprir a "histórica falta de acesso a transporte público" naquela localidade, oferecendo uma alternativa segura e acessível para os moradores.

O presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, sublinha o compromisso da instituição em promover soluções que contribuam para a mobilidade e inclusão dos cidadãos, reforçando os laços de cooperação com as entidades locais e colocando os recursos da freguesia ao serviço da comunidade.