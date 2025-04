Padre Bernardino Trindade apela à redução do IVA para instituições sociais

O presidente do Centro Social e Paroquial de São Bento, padre Bernardino Trindade, aproveitou a cerimónia de assinatura do protocolo com o Grupo Pestana para defender a urgente redução do IVA aplicado às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Disse-o dirigindo-se a Miguel Albuquerque.

Segundo o sacerdote, “é fundamental que o IVA seja reduzido, ou mesmo eliminado, na aquisição de bens e serviços por parte das IPSS. O impacto financeiro do IVA é significativo na concretização de projectos sociais, como a criação de novas camas ou a ampliação de unidades de apoio à demência. Falo com conhecimento de causa”.

O responsável sublinhou que, no caso específico da ampliação da Unidade de Alzheimer “O Dragoeiro”, o projecto poderia beneficiar de uma taxa de IVA ainda mais reduzida, por estar localizado numa zona classificada.

O sacerdote mostrou-se confiante na aprovação, em breve, de novas medidas fiscais mais favoráveis às instituições sociais sem fins lucrativos, sublinhando que essas mudanças seriam um sinal claro de reconhecimento pelo trabalho que é feito em prol dos mais frágeis, afirmou, agradecendo a todos os parceiros e presentes pelo apoio prestado.

A cerimónia contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento e do presidente do Grupo Pestana.

Para Dionísio Pestana, esta parceria é também uma forma de honrar as suas raízes. “Apoiar este projecto é, para mim, uma forma de retribuir e de investir em algo que é fundamental: o cuidado com a vida e a dignidade das pessoas. Acredito que todos nós temos uma responsabilidade para com a comunidade em que nascemos e vivemos. A Ribeira Brava é a terra onde os meus pais nasceram, pelo que, assim, exprimo gratidão e presto-lhes a minha homenagem”, afirmou.

Este gesto solidário insere-se no programa de responsabilidade social do grupo, o Planet Guest, e junta-se a outras iniciativas que o Pestana Hotel Group tem vindo a desenvolver na Madeira.