Ribeira Brava apresenta II volume do livro 'Terra de Sonho e Tradição'

O II volume do livro ‘Terra de Sonho e Tradição’ foi lançado, esta tarde, pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, no âmbito da Semana da Cultura daquela localidade.

A obra junta os trabalhos vencedores do concurso literário organizado pela autarquia, nos últimos dois anos lectivos e conta com ilustrações de Sofia Reis.

Na ocasião, o presidente Ricardo Nascimento frisou a importância deste livro "para o desenvolvimento das crianças". “É preciso incentivar a escrita por parte dos nossos jovens e incentivar a que investiguem as nossas raízes e as nossas tradições”, afirmou o autarca, tendo enaltecido “a capacidade e o talento destes jovens escritores”.

O autarca aproveitou para recordar o trabalho do artista plástico Pascal Errante recentemente falecido, que colaborou com a autarquia em vários projectos, tendo ilustrado o primeiro volume do livro ‘Ribeira Brava Terra de Sonho e Tradição’. Ricardo Nascimento sublinhou que a Madeira perdeu “uma pessoa talentosa”, ficando “as memórias e um grande legado”,

Por seu turno, o vereador com a pasta da Educação, Rafael Sousa, frisou que “é cada vez mais importante trabalharmos a cultura, pois faz parte de uma sociedade desenvolvida e com visão de futuro”. “Os livros, a pintura, a escultura, a música e o cinema ajudam a desenvolver a criatividade e a abrir horizontes”, reforçou.

Minutos antes desta apresentação, foram entregues os prémios do Concurso Literário referente ao ano letivo 2024/2025 a nove crianças e jovens, que se destacaram na escrita de contos.

Este concurso surgiu em 2018, para “potenciar os hábitos literários dos mais novos”, através de uma actividade que estimulasse o envolvimento cognitivo. Desde então, tem sido um ‘viveiro’ para a descoberta de talentos na escrita em três categorias: 8/10 anos, 11/14 anos e 15/18 anos de idade.

“A compilação dos melhores contos em livro é uma forma de incentivar a mais participações e valorizar o talento, perpetuando-o no tempo”, destaca a autarquia.