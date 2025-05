Elisabete Henriques mostra ‘Flor d’alma’ em Santa Cruz

É hoje inaugurada, pelas 18 horas, na Casa da Cultura de Santa Cruz – Quinta do Revoredo, a exposição botânica ‘Flor d’alma’, da artista Elisabete Henriques.

A mostra é composta por cerca de quatro dezenas de desenhos científicos (ilustrações botânicas), com espécies indígenas, incluindo algumas endémicas, e outras exóticas da Região, que, no seu conjunto, procuram testemunhar a importância da floresta madeirenses, mas também destacar a cultura dos jardins que é tão característica um pouco por toda a ilha.

Ao DIÁRIO a autora fala de uma “homenagem a algumas pessoas, pelo carinho e tempo que dedicam aos seus jardins”, alindando ainda mais aquela que é internacionalmente conhecida como ‘ilha das flores’. No seu entender, esta é "uma homenagem a todas as pessoas que, considero jardineiras/os d´Alma, que amam cuidar da natureza e anseiam pelo seu sorriso através das flores".

Elisabete Henriques dá conta de que os trabalhos expostos foram criados em diferentes momentos, sendo que alguns já têm algum tempo, mas um conjunto considerável foi concebido de propósito para esta exposição. São ilustrações feitas maioritariamente a aguarela, havendo, também, desenhos feitos a lápis de cor.

As 'peças' em exposição estão distribuídas por quatro núcleos: um conjunto com ilustrações de orquídeas tradicionalmente cultivadas na Madeira; outro com plantas indígenas e endémicas da Madeira; um terceiro com meia dúzia de plantas de que a autora gosta particularmente; e, por fim, um conjunto de oito desenhos com plantas que evocam outras tantas pessoas ligadas à jardinagem e que, de certa forma, dão o nome à exposição, que estará patente ao público até dia 14 de Junho.

A artista refere que esta mostra deverá ser encarada como um impulso para a reflexão e a valorização da cultura madeirense e da relação das pessoas com a jardinagem e com as plantas.

