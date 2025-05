ATEF apresenta amanhã sessão extra de ‘A Arte da Comédia’

A Associação Teatro Experimental do Funchal / TEF Companhia de Teatro (ATEF) apresenta amanhã, pelas 21 horas, uma sessão extra da peça ‘A Arte da Comédia’, no Cine-Teatro de Santo António.

A peça tem como base um texto “particularmente significativo” na comemoração dos 50 anos de existência da ATEF e pelo qual reitera a importância do Teatro como canal de crítica social e de reflexão cultural, sublinhando ainda a contínua contribuição do Teatro na substância dos valores sociais, humanos e artísticos, num tempo de desafios e de mudanças, no conturbado mundo em que vivemos.

“A peça, com foco na luta entre o artista e a autoridade, serve como lembrete poderoso da resiliência e da importância do Teatro na construção da liberdade e da justiça social. Num tempo em que as artes ainda não são reconhecidas como bem essencial e muitas vezes secundarizadas, ‘A Arte da Comédia’ reafirma a importância vital do Teatro no espaço de reflexão, crítica e transformação social”, adianta a ATEF.

Leia-se agora a sinopse: “A peça mostra o confronto entre o director de uma companhia de teatro e o presidente da câmara de uma pequena cidade, recentemente empossado. Abalado pela crise financeira decorrente de um incêndio nas instalações da sua Companhia de Teatro, o director pede auxílio ao presidente e recebe um “não” como resposta. Acaba por abandonar o gabinete, mas, ao sair, é-lhe dado, por engano, um documento sigiloso que lhe permitirá gerar a dúvida e o caos no presidente: sem conhecer os moradores da cidade como irá este saber, se os próximos cidadãos que o procuram, são habitantes legítimos ou actores disfarçados? O equívoco, gera situações de grande absurdo e comicidade, num ambiente característico de tragicomédia”.

Reservas para bilhetes e contactos através de: ATEF - segunda a sexta | 9h30 - 12h30 e 14h30 -17h30, telefones 291 226 747 ou 933 369 136.