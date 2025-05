Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Bruno Pereira disponível para encabeçar lista. O actual vice-presidente da Câmara do Funchal espera fazer valer os seus 16 anos de experiência autárquica para os desafios futuros. “Eu tenho sempre dito presente e essa é a minha vontade”, declarou * Jardim diz que o afastamento de Cristina Pedra é uma “perda grave”. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 2.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. À espera do fumo branco. Cardeal madeirense é um dos 133 membros do Conclave que elege o sucessor de Francisco e está entre os mais 'fortes candidatos' * DIÁRIO acompanhou a nomeação de 11 Papas ao longo de quase 150 anos e relança as 47 crónicas de Tolentino Mendonça em formato digital.

Em nome da estabilidade. Debate do Programa de Governo arrancou em ritmo acelerado, com compromissos nas áreas da Educação e do Turismo e alertas da oposição para o risco da arrogância

Fique também a saber que "não devem ser os madeirenses a pagar a sua insularidade". Pedro Coelho, cabeça-de-lista da AD, diz, em entrevista ao DIÁRIO, que "os partidos menos votados devem respeitar vontade do povo".

E, por fim, Argentino que matou mulher era ‘bomba-relógio’.

