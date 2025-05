"Voto antecipado é mais uma forma de participar e combater a abstenção"

Foi com um apelo ao voto que a candidatura da AD – Coligação PSD/CDS iniciou oficialmente a sua campanha eleitoral na Madeira. Bruna Perry, a mais jovem dos primeiros seis lugares elegíveis, assinalou que o voto antecipado como mais uma forma de participar neste acto eleitoral, que se torna relevante para quem está fora da Região nesta data, nomeadamente os jovens estudantes e trabalhadores.

“Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira precisam do vosso voto para que possamos continuar a trabalhar em prol da nossa Região e do nosso País e, neste sentido, a partir de hoje e até ao próximo dia 8 de Maio, qualquer pessoa que se encontre fora da Região, pode votar, bastando aceder a www.votoantecipado.pt, preencher os seus dados pessoais e indicar a mesa de voto onde pretende realizar o voto no próximo dia 11 de Maio”, disse a candidata. Esta medida aplica-se igualmente a quem aqui reside e que pretenda votar antecipadamente.

Bruna Perry lembrou que “o voto antecipado é importante para os jovens madeirenses e porto-santenses ou até para que os trabalhadores que se encontram fora da Região possam continuar a contribuir para o futuro da nossa Região e, acima de tudo, do nosso País, porque nestes últimos anos de governação do PS, vimos que os nossos jovens não conseguiam comprar ou arrendar casa, o aumento do custo de vida disparou e os seus rendimentos não conseguiam acompanhar este aumento e, portanto, aquilo que é essencial é votar”. Nesse sentido, reforçou que o voto na AD – coligação PSD/CDS é, "sem dúvida, uma oportunidade para inverter este ciclo e garantir, concretamente no que à juventude respeita, um conjunto de soluções que estão em falta"

A AD compromete-se a continuar a trabalhar "com vista a garantir a majoração do financiamento à Universidade da Madeira e o Estatuto do Estudante deslocado”, entre outras medidas, assinalando-se, ainda no caso da Região, a construção das residências universitárias.

Bruna Perry que, a rematar, fez questão de sublinhar que “o mais importante é participar” e que esta medida é um passo essencial para combater a abstenção.