Aeroporto da Madeira fora da lista dos mais arriscados para perder bagagens

O Aeroporto da Madeira está fora da mais recente lista de aeroportos que apresentam maior risco de extravio ou roubo de bagagens em todo o Mundo. Ranking que foi divulgado, esta semana, pela AirAdvisor, entidade especializada em direitos de passageiros aéreos.

O estudo, que avaliou 53 dos maiores aeroportos do mundo, identificou os dez mais problemáticos em matéria de segurança de bagagens - e nenhum deles é o da Madeira ou Porto Santo, mesmo que em 2024 tenham passado pela Região mais de cinco milhões de passageiros.

Entre os aeroportos portugueses apenas o Humberto Delgado, em Lisboa, surge nesta lista.

A análise teve em conta uma combinação de dados como o volume anual de passageiros, o número de buscas no Google por “bagagem perdida”, avaliações negativas e o tempo de caminhada até à zona de recolha de malas.

O objectivo é alertar os passageiros para os pontos mais vulneráveis e encorajar medidas de precaução, sobretudo em períodos de maior movimento, como as férias de Verão.

Ora, entre os aeroportos portugueses, apenas o Humberto Delgado, em Lisboa, surge nesta lista, ocupando a 23.ª posição, com uma classificação de risco moderado. A principal e mais movimentada infra-estrutura aeroportuária do País somou perto de 2.900 malas perdidas entre os 35 milhões de passageiros.

Com um tempo médio de 13 minutos entre a saída do avião e a zona de recolha de bagagem, Lisboa está longe dos valores mais críticos verificados noutros aeroportos, como os 26 minutos registados em Paris ou os 20 minutos em Londres e Dubai.

Demora que justifica o facto de Heathrow, em Londres, liderar o ranking dos aeroportos com maior probabilidade de incidentes com malas, seguido por Charles de Gaulle (Paris) e o Aeroporto Internacional do Dubai.

Estes três grandes hubs internacionais concentram elevados volumes de passageiros e tempos longos de deslocação entre o desembarque e a recolha de bagagem. Factores que, segundo a pesquisa, aumentam significativamente o risco de furto.

Pode ter direito a compensações até 1.300 euros

Anton Radchenko, CEO da AirAdvisor, sublinha que em caso de extravio, dano ou atraso na entrega da bagagem, os passageiros podem ter direito a compensações até 1.300 euros, ao abrigo do Regulamento Europeu 889/2002.

Com mais viajantes a transportar malas de valor elevado, esta classificação ajuda a antecipar riscos e a proteger melhor os pertences. Anton Radchenko, CEO da AirAdvisor

Para facilitar o processo de reclamação, a AirAdvisor disponibiliza uma ferramenta on-line gratuita que permite verificar se há direito a compensação: airadvisor.com.

O que deve fazer?

Em primeiro lugar, tem a certeza de que perdeu a sua bagagem? Os viajantes costumam ficar em pânico quando não encontram as suas malas – o que é compreensível. No entanto, a primeira coisa a fazer é verificar junto da companhia aérea se a sua mala não estará apenas retida.

Se a bagagem não aparecer, contacte imediatamente o balcão da companhia aérea, pois é mais provável que esta se responsabilize por uma mala perdida ou danificada se o problema for reportado de imediato.

A companhia aérea deverá fornecer-lhe um número que lhe permita localizar a bagagem atrasada e receber actualizações sobre o processo.

Tem fotografias da sua bagagem?

Ter uma fotografia da mala no momento da reclamação é extremamente útil, uma vez que ajudará a companhia aérea a identificá-la. Tire também fotografias de qualquer bagagem danificada se estiver a ponderar pedir indemnização.

Antes de ir de férias, ninguém gosta de pensar que vai ter de lidar com uma situação de bagagem perdida, mas deve habituar-se a tirar uma ou duas fotografias à mala antes de viajar. Também deve acrescentar uma etiqueta com uma morada e contactos.

Guardou os recibos?

Se tiver guardado recibos que comprovem o valor da bagagem e do seu conteúdo, a sua capacidade de organização será recompensada. Caso contrário, poderá ter de apresentar um extrato discriminado do cartão de crédito ou débito, mostrando o valor de cada compra.

Em todo o caso, o reembolso não é feito com base no preço de compra original, mas sim num valor que tem em conta a idade dos objectos no momento do extravio. Se tiver de comprar artigos essenciais para substituir os que se extraviaram durante a sua viagem, guarde também esses recibos. Certifique-se de que apresenta todas as reclamações no prazo de 21 dias após o extravio da bagagem.

Tem seguro de viagem?

Ao abrigo da Convenção de Montreal, as companhias aéreas são responsáveis pela bagagem. Mas nem sempre as companhias se responsabilizam. Contudo, o seguro de viagem poderá ter uma cobertura mais alargada, dependendo da opção que escolher. Por isso, leia com atenção todas as condições aplicáveis.