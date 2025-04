Bruno Sousa destaca compromisso da AD com a Madeira e pede reforço da coligação nas Legislativas

O candidato da AD – Coligação PSD/CDS pela Madeira, Bruno Sousa, apelou esta quarta-feira ao voto dos madeirenses e porto-santenses nas legislativas de 18 de Maio, defendendo que um reforço da representação da coligação no Parlamento e a eleição de Luís Montenegro como primeiro-ministro são essenciais para garantir a continuidade de um Governo da República comprometido com a Região.

Durante uma visita à obra do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira, Bruno Sousa sublinhou a importância de a Região manter o apoio político conseguido nos últimos meses. “Um Governo, como tivemos nos últimos onze meses, comprometido em relação à Madeira e às nossas prioridades”, afirmou.

Referindo-se ao historial da obra, o candidato lembrou os obstáculos enfrentados durante a governação socialista, nomeadamente no que respeita à clarificação do financiamento estatal. “Grandes dificuldades”, disse, marcaram essa fase, em contraste com a actuação da actual maioria de centro-direita.

Bruno Sousa destacou ainda que, em 2023, quando o PS detinha maioria absoluta na Assembleia da República, inviabilizou uma proposta dos deputados do PSD que visava clarificar esse financiamento, apesar de contar com o apoio dos eleitos pela Madeira.

“Com este novo Governo, da Aliança Democrática, nós tivemos e temos outro compromisso para com a Região”, afirmou, lembrando que foi o actual executivo que aprovou, no último Orçamento do Estado, a proposta do PSD relativa ao financiamento da obra, com actualização dos custos em função da inflação.

O candidato sublinhou ainda a recente visita de Luís Montenegro à Madeira, durante a qual reafirmou publicamente o apoio à construção do hospital. “Luís Montenegro esteve cá a reafirmar o seu compromisso relativamente a esta obra e a assumir este compromisso com a Região e com toda a população”, afirmou, sublinhando o carácter estratégico da infra-estrutura para residentes e visitantes.

Para Bruno Sousa, este investimento é crucial para responder às necessidades da população em matéria de saúde. “É fundamental termos esta colaboração e esta abertura por parte de um Governo nacional para que efetivamente as prioridades da nossa Região sejam assumidas e possamos, assim, ir ao encontro daquilo que a nossa população mais precisa, nomeadamente em termos de Saúde que, com esta Infraestrutura, ganhará melhores condições, um investimento importante para o presente, mas, sobretudo, para as gerações futuras”, concluiu.