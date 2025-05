Petição pública pede criação do crematório de animais de estimação na Madeira

Está a circular uma petição pública on-line que pede a criação do crematório de animais de estimação na Madeira. No texto refere-se que este é um apelo para que tal medida conste do Programa de Governo.

Segundo indica, há vantagens na implementação desta medida: melhoria da saúde mental dos madeirenses que possuem animais de estimação por poderem optar pela cremação em vez do cadáver ser incinerado (o que na prática significa que vai para o lixo); mais condições de saúde pública; igualdade para os residentes madeirenses comparativamente aos residentes de Portugal continental; maior confiança nas instituições públicas e no governo da Madeira ao cumprir o planeado.

A petição foi criada no passado dia 4 de Maio.