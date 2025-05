Vídeo ilustra criações do concurso ‘Todas as flores que eu sonhei’ no Plaza Center Madeira

Conforme noticiou o DIÁRIO, a Escola Secundária Francisco Franco foi a grande vencedora do concurso ‘Todas as flores que eu sonhei’, com a proposta ‘Floresta Encantada’, onde a tradicional levada madeirense ganha vida e se entrelaça com pequenos elementos da nossa ilha. A autoria é da dupla Maria Vilhena e Júlia Diniz.

O tapete de flores está em exposição no Plaza Center Madeira durante os festejos da Festa da Flor.

O concurso integra o suplemento escolar ‘Ponto e Vírgula’, uma parceria entre o DIÁRIO de Notícias da Madeira, Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e Plaza Center Madeira.