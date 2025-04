Crematório de animais no Funchal está por licenciar há oito anos

O forno que a Câmara Municipal do Funchal adquiriu em 2017 para incinerar cadáveres de animais de companhia ainda não foi colocado em utilização. A autarquia vai concluir no final do próximo mês as obras de beneficiação do Canil Municipal do Vasco Gil e nessa altura vai tratar das autorizações e do licenciamento necessários à entrada em funcionamento da unidade de incineração. “As pessoas estão à espera da gratuitidade das câmaras e do governo”, diz o veterinário que tem a única unidade de incineração actualmente legalizada na Madeira. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO, que conta a história de um casal que gastou oito mil euros para tentar salvar o seu cão 'Jack'.

A foto em maior destaque na primeira página é referente ao empate do Nacional em Moreira de Cónegos (1-1), que confirma a permanência na I Liga de futebol.

Nesta edição há também duas páginas dedicadas ao balanço de mais uma edição do MIUT, prova de 'trail' que promove a Madeira em 67 países. As entidades públicas e a organização enaltecem o alcance e o prestígio do MIUT. Ontem foram consagrados os vencedores das provas do ‘ultra-trail running’.

Referência ainda para o projecto de electrificação do 'Lobo Marinho', que fica concluída até Junho. Este projecto pioneiro rumo à descarbonização já está em marcha no Funchal.

Igualmente em marcha estão as Jornadas Atlânticas do Turismo e o catamarã que vai fazer viagens para a Ilha Dourada a partir do Caniçal.

Por fim, ficamos a saber que o concerto da Festa da Flor será com a premiada soprano italiana Carmen Giannattasio.

