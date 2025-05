Miguel Albuquerque respondeu aos partidos da oposição, no que diz respeito à redução fiscal, com referências ao que consta do Programa do Governo, nomeadamente a redução dos escalões do IRS, do IRC e revisão da lei das finanças regionais para permitir reduzir o IVA.

Na habitação, desafiou a câmara de santa Cruz, governada pelo JPP, a ceder terrenos para a construção de moradias a custos controlados.

"Se a situação fosse tão catastrófica como o senhor diz, o povo não tinha votado no PSD, mas tinha votado em si", afirmou, dirigindo-se a Victor Freitas (PS).

Dirigindo-se directamente a Miguel Castro, desafiou-o a se afastar do líder nacional do CH.

"Não embarques em aventuras, nem acredites no Ventura", afirmou, reproduzindo o que diz ser, já, um ditado popular.