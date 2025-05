Alerta de incêndio motivado por curto-circuito em quadro eléctrico

Um curto-circuito num quadro eléctrico de uma urbanização da Travessa da Penteada, acima do Mercado da Penteada, no Funchal, mobilizou ao início desta manhã, pelas 7h30, os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Chegados ao local, os dois meios e 8 elementos dos BSF, encontraram a situação já resolvida, com corte geral da electricidade por um morador.

Os estragos foram menores, ainda assim será necessária intervenção da Empresa de Electricidade da Madeira para repor as condições normais.