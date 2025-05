Porto da Cruz recebe amanhã Festival Infantil Vozes em Flor

A Associação Grupo Cultural Flores de Maio (AGCFM) irá apresentar amanhã, 3 de Maio, mais uma edição do Festival Infantil Vozes em Flor (FIVF), pelas 19 horas, no Centro Cívico do Porto da Cruz.

Este será uma espectáculo que pretende promover a educação artística, através da prática coral, e juntar no mesmo palco crianças das diferentes escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico do município de Machico.

Pelo palco desta 16.ª edição desfilarão, entre vários artistas, 9 intérpretes, de 6 escolas do município, cujas canções a interpretar, resultaram, maioritariamente, de uma selecção efectuada pelos diferentes temas apresentados nas várias edições do Festival da Canção Infantil da Madeira. Todos os solistas serão acompanhados pelo Coro Infantil Flores de Maio, dirigido pela maestrina Olívia Caldeira.

Na segunda parte do espectáculo, o programa contará ainda com a participação do Ensemble Vocal Flores de Maio, cuja direcção artística pertence a Zelinda Caldeira, do Coro do Centro Comunitário do Porto Santo, dirigido por Nazaré Cunha, e de Helena Correia, aluna do grupo Machetinho Flores de Maio, 2.ª classificada no Festival Internacional de Cordofones Tradicionais aCORDE.

Os bilhetes estarão à venda no local, uma hora antes do início do espetáculo.