Voto de pesar pela morte do artista Pascal Errante aprovado por unanimidade

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou, esta manhã, por unanimidade, um voto de pesar da autoria do PSD "pelo falecimento do artista madeirense Pascal Errante ".

O texto do voto de pesar tem a seguinte redacção:

"O Grupo Parlamentar do PSD Madeira manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Pascal Errante, artista visual cuja obra e percurso deixaram uma marca significativa na vida cultural da Região. Reconhecido pelo seu talento nas áreas da ilustração editorial, infantil, cartoon e desenho científico, Pascal Errante foi muito mais do que um criador. Durante vários anos esteve ligado ao Museu Etnográfico da Madeira, onde desempenhou um papel fundamental como coordenador do serviço educativo e colaborador em múltiplos projetos museográficos, publicações e materiais pedagógicos, sempre com grande profissionalismo, espírito de equipa e uma criatividade singular. Foi um verdadeiro dinamizador cultural, colocando a sua sensibilidade e dedicação ao serviço de projetos que aproximaram a arte das comunidades, nomeadamente através da mediação cultural. Destacou-Se, entre outros projetos, pelo envolvimento no projeto "Escuto", promovido pela Câmara Municipal do Funchal, onde acompanhou com dedicação o percurso de muitos jovens que Se aventuraram pelo mundo das artes. Mais recentemente, criou o roteiro do projeto "Luz ao Fundo do Túnel" e idealizou a imagem e o conceito da Galeria lmpulso, um espaço que tem vindo a apoiar e valorizar jovens artistas da nossa terra. A sua partida representa uma perda irreparável para a cultura madeirense. Pascal Errante foi um grande homem, cuja generosidade e compromisso com a cultura e com os outros permanecerão como legado. A família, amigos e colegas, o Grupo Parlamentar do PSD Madeira endereça as mais sentidas condolências pelo exposto, o GP PSD considera ser justo que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira aprove este voto de luto, prestando a devida homenagem a uma figura incontornável da política e do desporto regional".