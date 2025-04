Magia musical da nova geração com a OCM

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresentou-se hoje em concerto com dois convidados, o maestro Miguel Sepúlveda e o solista Daniel Bolba, evento cultural que decorreu no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, integrado na iniciativa 'Parlamento Mais Perto'.

Os "dois jovens promissores da nova geração de músicos portugueses que, neste momento, abraçam desafiantes carreiras cada um na sua área", contribuíram para mais um passo do cumprir do protocolo existente entre a ANSA - Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e o parlamento regional.

"Foi uma noite deslumbrante de magia musical, de generosidade e domínio técnico, onde Daniel mostrou toda a sua capacidade virtuosa no concerto para marimba e orquestra 'The Crossed Sonar of Dolphins' do compositor japonês Takatomi Nobunaga", explica ao DIÁRIO o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira.

Norberto Gomes realça que "Daniel, que por variadas vezes já se apresentou a solo com a nossa orquestra, teve a sua formação inicial no Conservatório Escola das Artes da Madeira e, após uma solida formação académica, continua a apostar na aprendizagem de novo repertório sendo neste momento uma referencia em Portugal enquanto percussionista". Destaca, por isso, "a determinação, foco e envolvimento nas suas interpretações", que "fazem de Daniel um músico especial, sendo uma forte fonte de inspiração também para os jovens com quem ele tem contacto e que veem na sua carreira um modelo a seguir".

Para Norberto Gomes, "a masterclass orientada por Daniel Bolba, na passada quinta-feira, no Salão Nobre do Conservatório foi também reveladora da sua generosidade enquanto músico e reveladora da experiencia académica e profissional que transporta com ele. A Madeira pode neste momento orgulhar-se do resultado que tem obtido do investimento público feito na educação artística ao longo das ultimas décadas. Acreditamos que o modelo optado e os desafios que foram ultrapassados brindaram-nos com dezenas de jovens que neste momento desenvolvem carreiras que eram impensáveis há 40 anos atrás", refere.

Já a estreia do maestro Miguel Sepúlveda com a Orquestra Clássica da Madeira, "num programa exigente e eclético, com obras de Carrapatoso, Nobunaga e Beethoven, revelou-nos um jovem maestro absolutamente claro, tanto nas ideias musicais como no gesto inspirado, partilhando uma especial e nobre forma de estar perante a música levando-a ao público num nível de exigência e de motivação que merece de todos nós uma reverência de reconhecimento", elogia o também violinista da OCM.

E conclui que "a Orquestra Clássica da Madeira e os seus convidados tiveram, hoje, um público rendido às suas interpretações, aplaudindo calorosamente a sua execução, proporcionando um ambiente de reconhecimento e satisfação".