Assembleia aprova voto de pesar pelo falecimento do ex-deputado Gilberto Garrido

O plenário do parlamento regional aprovou, esta manhã, por unanimidade, um voto de pesar da autoria do PSD pela morte do ex-deputado social-democrata e figura de destaque da Ponta do Pargo e do concelho da Calheta Gilberto Garrido.

O texto deste voto de pesar diz o seguinte:

“O Grupo Parlamentar do PSD Madeira manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Gilberto Garrido, ex-deputado do Parlamento Madeirense, eleito nas listas do PPD/PSD Madeira pelo círculo da calheta em 1984 e 1988, e uma figura ímpar e incontornável da história do desporto madeirense nos últimos 50 anos. No plano político, Gilberto Garrido defendeu com firmeza e sentido de missão os interesses do concelho da Calheta e das populações que representava, honrando sempre os princípios e os ideais do PSD. Natural da freguesia da Ponta do Pargo, pautou a sua vida pelo serviço à comunidade, afirmando-se como um cidadão exemplar, profundamente ligado às suas raízes e genuinamente comprometido com o progresso da sua terra. A sua paixão pela Ponta do Pargo e pela Calheta materializou-se ao longo das décadas numa entrega incansável à causa pública, à educação e ao associativismo desportivo. Foi mais do que um dirigente desportivo - era um homem de convicções firmes e presença marcante. Foi um dos grandes impulsionadores da modalidade de ténis de mesa na Região, assumindo um papel de referência no seu crescimento, dinamização e projeção. Também no xadrez demonstrou entusiasmo e apoio, vendo no desporto não apenas um instrumento de competição, mas uma poderosa ferramenta de inclusão, formação e afirmação social. O seu contributo para a vida associativa e educativa da Região foi igualmente notável. A sua memória será sempre associada à dedicação e ao compromisso com as causas que abraçou e à força com que liderava projetos. Neste momento de dor, o Grupo Parlamentar do PSD Madeira expressa à família de Gilberto Garrido, aos seus amigos, colegas e a toda a comunidade desportiva regional o seu mais sentido voto de pesar. Pelo exposto, o grupo parlamentar do PSD considera ser justo e de elementar pertinência que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira aprove este voto de luto, prestando a devida homenagem a uma figura incontornável da política e do desporto regional”.