Saiba o que hoje é notícia

O Presidente norte-americano, Donald Trump, cumpre hoje 100 dias no cargo, um marco assinalado tradicionalmente em Washington e que mede os progressos do inquilino da Casa Branca em relação às promessas de campanha.

Para assinalar a data, Trump vai estar num comício em Macomb, a norte de Detroit (estado do Michigan), conhecido como um centro da indústria automóvel.

O Michigan foi um dos principais estados que Trump conquistou no ano passado aos democratas no caminho de regresso à Casa Branca.

Trump tem tentado alcançar o máximo de realizações possíveis ao longo deste período - muitas delas sem comparação na história do país e que o obrigaram a uma batalha com o poder judicial.

A deportação massiva de imigrantes classificados como ilegais, uma guerra comercial desencadeada com a imposição de tarifas alfandegárias a quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, cortes no financiamento em setores que vão da saúde aos direitos humanos ou as pretensões territoriais visando a Gronelândia foram só algumas das questões que marcaram estes primeiros 100 dias de Trump.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Casa Pia recebe hoje o Estoril Praia, um dia depois do previsto, no encerramento da 31.ª jornada da I Liga de futebol, num duelo entre equipas separadas por dois pontos e com a situação definida no campeonato.

Inicialmente marcado para segunda-feira, o encontro foi adiado devido ao apagão energético que afetou a Península Ibérica.

O Casa Pia, que não vence há três jogos na I Liga, vai receber o Estoril Praia no Estádio Municipal de Rio Maior, a partir das 20:30, numa altura em que está na oitava posição, com 41 pontos.

Já o Estoril Praia, que vem de duas derrotas seguidas, soma menos dois pontos do que o adversário de hoje, quando as duas formações já asseguraram a manutenção e estão já longe do quinto lugar, último de acesso às competições europeias.

O jogo vai ser disputado no Estádio Municipal de Rio Maior, com a arbitragem de Gonçalo Neves, da associação de Coimbra.

INTERNACIONAL

O Partido Popular Europeu (PPE), a força política mais representada nas instituições europeias, reúne-se em congresso a partir de hoje em Valência, Espanha, com a Ucrânia, a defesa e o avanço dos populismos e extremismos na agenda.

Por Valência passarão vários chefes de Governo e dirigentes de partidos de centro-direita e direita que fazem parte do PPE, assim como a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, e a presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola.

Neste congresso, o PPE pretende abordar "questões críticas como a guerra da Rússia na Ucrânia, a escalada do custo de vida e as ameaças crescentes do populismo e do extremismo", segundo a informação divulgada pelo próprio partido.

"Esse é o nosso principal trabalho, lutar contra esta onda autoritária na Europa", disse o presidente do PPE, o alemão Manfred Weber, em Bruxelas, em 09 de abril, a propósito do Congresso de hoje e quarta-feira em Valência, no leste de Espanha.

Weber, que lidera o PPE desde 2022 e o grupo do partido no Parlamento Europeu desde 2014, será reeleito esta semana para um novo mandato, sendo o único candidato ao cargo de presidente do partido.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Procurador-Geral da República de Moçambique, Américo Letela, apresenta hoje e quarta-feira, no Parlamento, a informação anual da atividade do Ministério Público (MP) que resume todas atividades, destacando resultados, desafios e limitações da Procuradoria-Geral da República num ano marcado por protestos pós-eleitorais.

No documento, a que a Lusa teve acesso, a Procuradoria refere que instaurou cerca de 742 processos-crime, 31 dos quais envolvendo membros da polícia, ligados às manifestações contra os resultados eleitorais que afetaram Moçambique desde 21 de outubro.

O documento também aborda os desafios impostos pela corrupção em Moçambique, num momento em que, só em 2024, segundo o MP, o Estado moçambicano perdeu 413 milhões de meticais (seis milhões de euros) com registo de 162 casos de corrupção, ainda assim menos do que em 2023.

Além da corrupção, na apresentação, Américo Letela vai abordar questões de segurança, com destaque para a onda de raptos que tem afetado as principais capitais provinciais de Moçambique, sobretudo Maputo, e o terrorismo em Cabo Delgado.