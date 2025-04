Deputados madeirenses cumprem minuto de silêncio e voto de pesar pela morte do Papa

Um voto de pesar "pelo falecimento de Sua Santidade Papa Francisco" foi aprovado, por unanimidade, esta manhã, no plenário do parlamento regional. O voto foi apresentado pela Mesa da Assembleia Legislativa da Madeira, que é presidida por Rubina Leal e integra representantes do PSD, JPP e PS. Por sugestão da presidente do parlamento, os deputados cumpriram, de pé, um minuto de silêncio em homenagem ao Sumo Pontífice.

Eis o texto do voto aprovado, do qual será dado conhecimento à Nunciatura Apostólica em Lisboa, ao Cardeal Patriarca de Lisboa, ao presidente da Conferência Episcopal e ao Bispo do Funchal: “Nascido Jorge Mario Bergoglio, em Buenos Aires, a 17 de Dezembro de 1936, Sua Santidade papa Francisco destacou-se desde muito cedo pela forma simples e desprendida com que exercia a sua vocação, o seu chamamento. Ordenado sacerdote a 1969, nomeado bispo em 1992 e criado Cardeal em 2001, o papa Francisco dedicou uma vida a aproximar a Igreja Católica dos seus fiéis, mas acima de tudo a colocar em prática, através das suas acções, os valores católico-cristãos, assentes no amor, compaixão, perdão, solidariedade, justiça e respeito ao próximo. Francisco, o ‘Papa dos afectos’ como carinhosamente o Mundo lhe chama, trilhou um caminho de luz, de paz, de compreensão. Acolheu, e fez acolher, todos os quantos procuravam um rumo, ansiavam por consolo, sem olhar a preconceitos existentes. O Sumo Pontífice marcou uma geração, sendo uma voz ativa na mediação de conflitos, fazendo pontes, criando consensos. É reconhecidamente pioneiro em várias matérias. Com a sua eleição como 266.o Papa da Igreja Católica, foi o primeiro Bispo de Roma a ser membro da Companhia de Jesus, o primeiro das Américas, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro pontífice não europeu em mais de mil e duzentos anos e o primeiro papa a utilizar o nome de Francisco. O seu maior legado e pioneirismo, prender-se-á sempre com a abnegação, o desprendimento das coisas terrenas, e a dedicação ao outro, em particular aos mais vulneráveis, daí a homenagem a Francisco de Assis, na escolha do seu nome papal. O Papa Francisco representa, para milhares de milhões de pessoas, muito mais que o chefe da lgreja Católica. É um farol que ilumina e que guia espiritualmente aqueles que procuram tornar a comunidade onde se inserem, mais justa, mais inclusiva, mais humana. Marcou, com as suas encíclicas, uma doutrina assente no humanismo, no amor, na fraternidade. Abriu as portas da instituição que desde 2013 liderou, aos que eram, por um ou outro motivo, excluídos, marginalizados. Ensinou-nos que para acolher e incluir, é preciso aceitar as diferenças, abraçando-as como uma dádiva do ser humano. A sua partida do mundo terreno, a 21 de abril, consubstancia somente o facto de a sua presença física não ser mais visível. Permanecerão eternos os seus ensinamentos, o contributo para a paz, harmonia e compreensão entre mulheres e homens de diferentes origens, países, religião, credo, raça. Amou todos, todos, todos, tal como sempre apregoou, tornando-se assim o Papa de todos, todos, todos nós. Pelo acima exposto a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira ciente de que, desta forma, dá expressão ao sentimento generalizado do Povo desta Região Autónoma, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Sua Santidade Papa Francisco, juntando-se ao reconhecimento e celebração do Homem transcendental, da sua vida e obra, que permanecerá como uma marca indelével da História”.