Governo Regional acusado de excluir sindicato na celebração do Dia Regional do Bombeiro

O Sindicato Nacional da Protecção Civil (SNPC) manifestou este sábado, 31 de Maio, o seu desagrado por, alegadamente, não ter sido convidado para as comemorações do Dia Regional do Bombeiro.

Em comunicado, o sindicato lamenta ter sido "ignorado" pelo Governo Regional da Madeira, pela Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil e pela Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

A estrutura sindical aponta que, apesar de outros sindicatos terem sido convidados para o evento, o SNPC foi vítima de "uma linha de tentativa de aniquilamento", o que considera um sinal de desconsideração por parte da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, liderada por Micaela Freitas. A organização sindical afirma que sempre privilegiou o diálogo social e procurou manter boas relações institucionais com as entidades responsáveis pelo sector.

O SNPC recorda ainda que esta não é a primeira vez que se sente excluído, referindo que também não foi incluído na cerimónia de tomada de posse do novo presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, embora reconheça a sua competência para o cargo: "É a pessoa melhor preparada para responder às múltiplas exigências deste complexo e importante sector."

A estrutura sindical lamenta ainda a falta de resposta aos pedidos de reunião feitos à tutela, inclusive um mais recente, cujo objectivo era apenas apresentar cumprimentos e desejar sucesso na nova legislatura.

Face à situação, o sindicato anuncia que irá reunir o seu Secretariado Nacional na próxima semana, para discutir possíveis medidas a adoptar perante aquilo que considera um cenário de "desconsideração e desrespeito".

Ainda assim, o SNPC sublinha manter confiança nas instituições e manifesta esperança de que estas situações sejam "apenas pontuais de importância pouco significativa", apelando a que, no futuro, se retome o diálogo em torno das questões que "realmente interessam".

O sindicato remata deixando uma saudação especial a todos os bombeiros da Região Autónoma da Madeira, destacando o seu esforço e dedicação.

Apesar de o Governo Regional da Madeira ter instituído o dia 4 de Maio como o Dia Regional do Bombeiro, a efeméride apenas foi comemorada hoje, 26 dias depois.