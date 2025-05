Martinho Freitas destaca papel nobre dos bombeiros na cerimónia do Dia Regional do Bombeiro

O presidente da Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, Martinho Freitas, começou a cerimónia do Dia Regional do Bombeiro prestando homenagens aos bombeiros que já partiram. Ele destacou o papel nobre dos bombeiros, que desempenham uma missão fundamental na sociedade.

Martinho Freitas salientou que ser bombeiro hoje exige uma disponibilidade cada vez maior e um grande espírito de sacrifício. Ele enalteceu o socorro e emergência prestado pelos bombeiros, afirmando que merece o reconhecimento de todos.

O presidente da Federação de Bombeiros também elogiou o modelo de resposta e prontidão em prática na Região, e a satisfação de reivindicações da classe. Ele destacou as alterações operadas recentemente no seio dos bombeiros sapadores, com particular elogio ao presidente do Governo Regional pela nova fonte de financiamento.

No entanto, Martinho Freitas pediu melhorias nas condições oferecidas aos bombeiros, apesar das assinaláveis melhorias já alcançadas. Ele solicitou que a Região, através do Parlamento, possa interceder em responder aos anseios da classe, afirmando que "na Madeira também acontece Portugal".

A cerimónia do Dia Regional do Bombeiro foi uma oportunidade para refletir sobre a importância do trabalho dos bombeiros e para pedir apoio e reconhecimento para a classe.