PSD destaca vantagens da legislação regional para os bombeiros

Bina Garcês fez uma intervenção, no período antes da ordem do dia, em que destacou as vantagens da legislação regional, nomeadamente o Estatuto dos Bombeiros, para o funcionamento das associações humanitárias de bombeiros e valorização de uma profissão essencial.

A deputada social-democrata referiu o facto de esta ser legislação "pioneira ao nível nacional" e garantir "estabilidade" e mais "autonomia" às associações humanitárias, garantido mais meios e formação.

A legislação regional garante melhores vencimentos aos bombeiros e mais capacidade, às corporações, para a aquisição de meios.