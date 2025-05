Secretário Regional das Finanças reúne-se com sindicatos

O secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas, vai ouvir vários sindicatos a partir de segunda-feira, visando a elaboração do Orçamento Regional para 2025, após as audições com os partidos com assento no parlamento regional na sexta-feira, foi hoje anunciado.

Segundo a nota divulgada pelo seu gabinete, o governante começa por reunir com os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da RAM (STFPRAM) (15:00).

Na agenda segue-se os responsáveis da estrutura sindical dos Trabalhadores da Administração Pública da Madeira (SINTAP) e a União Geral dos Trabalhadores (UGT) pelas 15:45.

Cerca das 16:30, o governante madeirense reúne-se com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSS-RAM).

A ronda termina com os elementos do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) pelas 17:15.

Na passada sexta-feira, o secretário regional das Finanças da Madeira teve audiências com os cinco partidos que têm assento na Assembleia Legislativa da Madeira, nomeadamente, IL, CDS-PP, Chega, PS, JPP e PSD no processo de reuniões prévias para a elaboração do Orçamento Regional para 2025.

Em 09 de dezembro de 2024, a proposta de Orçamento da Madeira para 2025 apresentada pelo Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, foi chumbada no parlamento insular, com os votos contra de PS, JPP, Chega, IL e PAN.

Os únicos votos a favor foram das bancadas do PSD e do CDS-PP, que tinham um acordo parlamentar insuficiente para garantir a maioria absoluta.

A proposta de orçamento chumbada apresentava um valor de 2.611 milhões de euros, enquanto o Plano de Investimentos estava orçamentado em 1.112 milhões de euros.

Uma semana mais tarde, no dia 17, foi aprovada uma moção de censura ao Governo Regional apresentada pelo Chega, que ocasionou a queda do executivo e a convocação de eleições regionais antecipadas.

Essas eleições aconteceram em 23 de março e o PSD conseguiu eleger 23 deputados num universo de 47 parlamentares, assegurando depois a maioria absoluta através de um acordo parlamentar e de governo com o eleito do CDS-PP.

A Assembleia Legislativa da Madeira é ainda constituída por 11 deputados do JPP, que passou a liderar a oposição na regional, lugar quase sempre ocupado pelo PS, que perdeu três lugares e tem agora uma representação de oito elementos. O Chega elegeu três parlamentares e a IL um.

A proposta do OR/2025 será discutida na Assembleia Legislativa da Madeira entre 16 e 20 de junho.