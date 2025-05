D. Nuno Brás destaca importância dos bombeiros nas comemorações do Dia Regional do Bombeiro

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, participou nas comemorações do Dia Regional do Bombeiro e destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos bombeiros na Região Autónoma da Madeira. Segundo D. Nuno Brás, "quando estamos juntos somos mais que a soma", enfatizando a importância da união e da solidariedade.

D. Nuno Brás expressou a gratidão da comunidade aos bombeiros, afirmando que "estamos todos muito gratos aos bombeiros da Madeira". Ele também reconheceu a importância do trabalho dos bombeiros, dizendo que "graças a Deus existem bombeiros" e que eles "dão-nos a lição que Deus não nos abandona".

As palavras de D. Nuno Brás reflectem a admiração e o apreço pela dedicação e coragem dos bombeiros, que trabalham para proteger e servir a comunidade. A sua mensagem de gratidão e reconhecimento é um testemunho da importância do papel dos bombeiros na sociedade madeirense.