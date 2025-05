Dinarte Fernandes quer ver a Banda do Panda mais vezes em Santana

O espectáculo da Banda do Panda, que esta tarde animou a cidade de Santana, superou as expectativas da autarquia, ao atrair centenas de famílias, inclusive de concelhos mais distantes como o Funchal. Para o presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, a iniciativa foi um sucesso e poderá mesmo ser repetida no futuro, ainda que com melhorias logísticas.

“Sim, valeu a pena, foi a primeira vez. Claro que, se pensarmos em realizar isto mais alguma vez, temos que melhorar alguns aspectos do ponto de vista da assistência das pessoas”, reconheceu o autarca, em jeito de balanço, apontando a visibilidade do palco como uma das principais questões a rever. “Da próxima vez poderemos melhorar este aspecto para que todos possam realmente desfrutar do espectáculo.”

Apesar de ser um evento que percorre o país e a Região, o autarca santanense sublinhou que está alinhado com a política do município: atrair mais pessoas a Santana.

“Hoje vimos aqui muitos casais de concelhos vizinhos e até de mais longe, como o Funchal, e isso é bom para Santana. É bom que estas famílias passem uma tarde aqui, desfrutem do espectáculo e se lembrem que Santana existe fora do quotidiano das suas vidas" Dinarte Fernandes

O edil aproveitou para reiterar a necessidade de continuar a apostar numa política de habitação local. “Santana precisa fortemente de habitação. Outros concelhos estão mais adiantados porque sentiram essa necessidade mais cedo. Nós começamos agora a senti-la, e tudo o que possamos fazer, até espectáculos como este, que mostrem uma Santana aberta a todos, é importante.”

Fernandes destacou ainda as várias medidas sociais implementadas no concelho, como o apoio à natalidade – que considera ser o mais robusto do país –, o pagamento das creches e, mais recentemente, das refeições dos alunos do 1.º ciclo.

Apesar de alguma crítica pontual de quem não conseguiu assistir ao espectáculo nas melhores condições, o presidente considerou compreensível. “É um espectáculo gratuito e a logística é aquela que é. Mas há margem para melhorar, sobretudo na altura do palco, para que todos possam assistir confortavelmente”, apontou.