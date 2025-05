Rubina Leal anuncia instituição do Dia do Parlamento Jovem

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira encheu-se esta sexta-feira, 30 de Maio, para celebrar os 25 anos do Parlamento Jovem Regional, numa sessão marcada pela afirmação do papel determinante da juventude na construção democrática da Região Autónoma da Madeira.

Criado em 2000 pela Assembleia Legislativa da Madeira, em articulação com a Secretaria Regional da Educação, o Parlamento Jovem Regional nasceu com o propósito de aproximar os jovens do processo político, promovendo a literacia em política, o debate de ideias e o exercício da cidadania ativa.

Durante a cerimónia, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, destacou a importância histórica e pedagógica do projecto, sublinhando a celebração de "não apenas uma ideia bem-sucedida, mas um compromisso firme com a democracia e uma aposta corajosa na juventude da Região”.

Rubina Leal expressou o seu “profundo reconhecimento” aos fundadores do Parlamento Jovem Regional, homenageando, na sessão, o antigo presidente da Assembleia, José Miguel Mendonça, presente na cerimónia, Paulo Fontes, Rui Malheiro (homenageado a título póstumo), Ângela Borges e Paula Noite.

Numa sala repleta de actuais e antigos participantes, foram também reconhecidas as escolas com maior número de participações ao longo dos 25 anos, bem como os estabelecimentos de ensino que integram a edição de 2025. Professores e técnicos que contribuíram de forma destacada para o sucesso da iniciativa ao longo das décadas receberam igualmente um agradecimento institucional.

Num dos momentos mais marcantes do seu discurso, Rubina Leal anunciou a instituição oficial do “Dia do Parlamento Jovem Regional”, a ser assinalado anualmente. “Este dia pretende reconhecer, com carácter formal e simbólico, o papel da juventude na construção da nossa democracia autonómica. Será um espaço de celebração, mas também de reflexão e de projeção”, afirmou a Presidente do Parlamento Madeirense. A instituição deste dia dá-se através do Despacho N.º 4/PALM/XV, após auscultação de todos os partidos com assento parlamentar, na Conferência dos Representantes.

Rubina Leal aproveitou ainda para enquadrar esta iniciativa no contexto da Estratégia Europeia para a Juventude 2019–2027, sublinhando que o Parlamento Jovem Regional dá corpo, de forma exemplar, aos três eixos desta política europeia:

“Engage” (envolver), “Connect” (ligar) e “Empower” (capacitar).

“Este projeto envolve os jovens na vida democrática, liga-os entre si e às suas comunidades, e capacita-os para a intervenção cívica num mundo cada vez mais exigente”, frisou.

A sessão constituiu uma oportunidade para reafirmar a importância das parcerias institucionais, com Rubina Leal a destacar a colaboração entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia: “Esta parceria tem sido fundamental para o êxito e a continuidade do Parlamento Jovem Regional. Demonstra como diferentes órgãos do poder regional podem e devem convergir em torno de objetivos comuns, neste caso, a formação democrática das novas gerações”, afirmou.

Ao encerrar a cerimónia, Rubina Leal deixou uma mensagem de confiança e responsabilidade: “Investir na juventude e preparar o futuro das novas gerações não é um gesto político — é um dever democrático. Se quisermos honrar a nossa autonomia e a nossa democracia, temos de garantir que os jovens são parte ativa, crítica e criadora do nosso presente e do nosso futuro.”

A sessão solene dos 25 anos do Parlamento Jovem Regional foi, assim, um tributo ao passado, uma valorização do presente e, sobretudo, uma afirmação de esperança no futuro da democracia madeirense — com os jovens no centro da ação e da decisão.