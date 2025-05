Previsões para a Madeira pontam para sexta-feira de sol

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para hoje apontam para céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade na vertente Norte da ilha da Madeira e ilha de Porto Santo, em especial até final da manhã.

Para a Madeira, está prevista uma pequena subida da temperatura mínima, que deverá chegar aos 19ºC; já a máxima deverá marcar 25ºC. No Porto Santo, os termómetros devem marcar 17ºC de mínima e 23ºC de máxima.

O Índice Ultravioleta estará num nível muito elevado (9), sendo recomendadas as precauções necessárias em caso de exposição solar, nomeadamente a utilização de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O IPMA aponta, também, para vento fraco a moderado (até 30 km/h) de Norte/Nordeste.

No Funchal conte com céu geralmente pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de Norte com 1 a 1,5 metros, na costa Norte. Na costa Sul, são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC.n