O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil já regressou à base, no Caminho do Pináculo, em São Gonçalo.

No seu interior seguia uma vítima, numa maca, e outra pessoa que saiu pelo próprio pé.

No local aguardavam duas ambulâncias que realizaram o transporte para o hospital.

Ver Galeria

Veja o vídeo

Vídeo Rui Silva/ASPRESS