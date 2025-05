Reacendimento em Machico volta a mobilizar o helicóptero

Um pequeno reacendimento no local do incêndio em mato, que ontem, deflagrou na zona da Boavista, acima do cemitério de Água de Pena, em Machico, está novamente a mobilizar os bombeiros.

No local, além dos operacionais dos Bombeiros Municipais de Machico também já se encontra o helicóptero da Protecção Civil a efectuar descargas de água.