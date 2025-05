União de esforços para promover os Caminhos Reais no sector audiovisual

A Associação do Caminho Real da Madeira e a AFTM - Associação do Filme, Televisão e Multimédia da Madeira assinaram um protocolo de cooperação com o objectivo de promover a utilização sustentável dos Caminhos Reais da Madeira em produções cinematográficas, televisivas e multimédia.

A cerimónia decorreu na Galeria Tratuário, durante a apresentação oficial da II edição do FICAS - Festival de Cinema Ambiental e Sustentabilidade – 2025, e marca o início de uma colaboração que visa valorizar o património natural e cultural da Madeira através da sétima arte.

O acordo prevê a criação de ferramentas de apoio às produções, o desenvolvimento de directrizes para filmagens responsáveis nos Caminhos Reais e a construção de um repositório digital de imagens e modelos 3D para uso audiovisual e em jogos electrónicos.