Clube de Leitura aborda a temática dos caminhos reais da Madeira

A Biblioteca Municipal do Funchal promove, na quarta-feira, 28 de Maio, pelas 18 horas, uma nova sessão do seu Clube de Leitura, que terá como pano de fundo a obra 'As estradas reais da Ilha da Madeira', da autoria de Sílvia Silvestre, que marcará presença neste evento.

De acordo com a sinopse desta obra, as 'Estradas Reais' "foi o nome dado, em todo o Império Português, às principais estradas que ligavam as povoações e cuja manutenção e construção estava sob responsabilidade da Coroa Portuguesa. Na Ilha da Madeira, estas principais estradas estavam identificadas com os números 23, 24, 25, 26, 27 e 28, com um desenvolvimento de 298,963 km e com mais de 25,891 km em ramais. Na sua totalidade, completava uma rede de estradas de primeira ordem com 325 km. Com este livro é pretendido divulgar os traçados dos antigos Caminhos Reais e Estradas Reais da Madeira com o objectivo de divulgar o inúmero património histórico, etnográfico, cultural, arquitectónico e natural da ilha, por forma a consciencializar as populações (locais e estrangeiras) para a valorização e conservação do mesmo. Estas rotas poderão ser utilizadas como alternativa aos percursos pedestres que se desenrolam nas levadas e na Laurissilva".

Sílvia Silvestre, natural da freguesia de Santo António, no Funchal, nasceu a 26 de Junho de 1989. Licenciou-se em Engenharia Civil pela Universidade da Madeira e, em 2017, concluiu uma Pós-Graduação em Segurança no Trabalho. Entre 2017 e 2019, trabalhou como Engenheira Civil e Investigadora num projecto da Câmara Municipal do Funchal, integrado num Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho. Após um período de desemprego, dedicou-se à Investigação e publicou o seu primeiro livro, 'As Estradas Reais da Ilha da Madeira', em 2021. Actualmente, Sílvia Silvestre desempenha funções como Técnica Superior de Segurança no Trabalho na empresa Segmento Didático, Lda., mais conhecida por FACCO.

Este evento é de entrada livre e decorrerá nas instalações da Biblioteca Municipal do Funchal, sita à Avenida Calouste Gulbenkian nº 9.