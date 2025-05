Membros da direção do PAN apresentam demissão em desacordo com liderança de Sousa Real

Dois membros da comissão política nacional do PAN eleitos pela lista da atual líder, Inês de Sousa Real, demitiram-se desse órgão, acusando a direção de desrespeito pela democracia interna, centralização do poder e silenciamento dos críticos.

Os dois membros em causa são Anabela Castro e Nuno Pires, eleitos para a Comissão Política Nacional do PAN - órgão máximo de direção entre congressos - pela lista A, afeta à líder Inês de Sousa Real, e transmitiram a decisão através de um comunicado enviado no dia 18 de maio, pouco antes do fecho das urnas das eleições legislativas.

No comunicado, a que a Lusa teve acesso, Anabela Castro e Nuno Pires justificam a sua saída com o "desacordo com o rumo atual da gestão interna do partido", alegando que o PAN deixou de ser "o espaço ético, respeitador coerente e plural que o diferenciava no panorama político nacional".

"A direção atual (ou parte dela), revela uma visão demasiado autocentrada e autocrática, de quem não se responsabiliza pelos resultados, saídas e descontentamentos que o partido tem sistematicamente sofrido, optando em vez disso por criarem narrativas de traição e de abandono, com ataques a qualquer posição ou crítica divergente do atual 'status quo'", lê-se.

Anabela Castro e Nuno Pires acusam a direção de silenciar as divergências e atacar os críticos, lamentando que as reuniões da comissão política sejam um "pró-forma para cumprir calendário, onde a estratégia se centra em jogos de poder, mais do que nas causas".

"O centralismo das decisões e a crescente marginalização de vozes críticas refletem uma deriva que consideramos grave e que mina a confiança de quem, como nós, acreditou que era possível fazer política de forma diferente. A nossa presença e participação nesta Comissão tornou-se, assim, insustentável", acrescentam.

A nível interno, os dois membros apontam situações "inaceitáveis" de limitação do debate interno, destacando o curto de espaço de tempo - 12 horas - entre a aprovação do programa eleitoral de 2025 e a sua divulgação pública, "sem qualquer possibilidade real de análise e contributos como sempre se fez até então".

Anabela Castro e Nuno Pires opõem-se também ao que dizem ser uma "obsessiva promoção e proteção da porta-voz" de Hugo Alexandre Trindade, líder da distrital do PAN no Porto, a quem é apontado um comportamento "intencionalmente incorreto com outros membros do partido, sem que tenha qualquer legitimidade ou posição que o justifique".

Ao líder da distrital do Porto, são criticadas "observações/proferidas" a um elemento do partido de Santarém e a "mentira e omissão de reposição de verdade num 'chat' da distrital do Porto" onde terá denegrido a imagem do deputado municipal de Matosinhos, Albano Lemos Pires.

Os dois membros criticam uma individualização das decisões por parte Inês de Sousa Real e Hugo Alexandre Trindade em "matéria que são da responsabilidade da CPP ou da CPN" como "contratações, definições de eventos ou tomadas de posição coletivas, sobrepondo-se aos órgãos e colocando em causa os princípios basilares do projeto político".

No mesmo documento, Anabela Castro e Nuno Pires dizem que a direção evita a "auto-análise a auto-consciência crítica", com a defesa da causa dos partidos a serem feitas "em função da 'espuma dos dias', de ilusões ou 'graçolas de marketing", de forma infantilizada e que, acrescentam, banaliza "a verdadeira natureza dos problemas".

Contactada pela Lusa, a direção do PAN confirma a saída dos dois membros da comissão política nacional, a quem agradece o trabalho desenvolvido, e refere que "a renovação de membros é natural e parte integrante da vida democrática do partido. O partido convocou para este sábado uma reunião para abordar os resultados eleitorais e "dar continuidade ao processo de auscultação interna promovido por esta mesma direção", lê-se na resposta.

Anabela Castro e Nuno Pires, contactados pela Lusa, recusaram prestar quaisquer esclarecimentos.