Turquia vai multar passageiros que desapertem cintos de segurança antes do avião parar

Os passageiros dos voos para a Turquia que retirem os cintos de segurança, entrem num corredor ou abram os compartimentos superiores antes de o avião parar após a aterragem estão sujeitos a multas, segundo novos regulamentos.

De acordo com as regras atualizadas emitidas pela autoridade de aviação civil do país, as companhias aéreas comerciais que operam voos na Turquia são obrigadas a rever os seus avisos de bordo padrão, que orientam os passageiros a permanecerem sentados com os cintos de segurança colocados até que a aeronave chegue a uma porta de embarque ou a outro ponto de paragem final.

As companhias aéreas precisam agora de avisar que as violações do procedimento serão documentadas e comunicadas, de acordo com uma circular emitida pela Direção de Aviação Civil da Turquia e citada na quinta-feira pela agência Associated Press (AP).

Os avisos devem também lembrar os passageiros de deixarem as pessoas sentadas nas filas à sua frente saírem primeiro.

Os meios de comunicação social turcos informaram que os infratores podem ser multados até 70 dólares (62 euros, à taxa de câmbio atual).

A direção de aviação civil não especificou o valor, mas afirmou que atualizou os avisos após queixas de passageiros e inspeções de voo que indicaram um número crescente de violações de segurança.

"Apesar dos anúncios que informam os passageiros sobre as regras, muitos levantam-se antes de a aeronave chegar às suas posições de estacionamento e antes de o sinal dos cintos de segurança ser desligado", frisou a direção de aviação civil.

Muitos países têm regulamentos para dissuadir os passageiros indisciplinados, e a maioria exige que as pessoas sigam as instruções sobre quando permanecer com o cinto de segurança colocado.

No entanto, a ameaça da Turquia de repercussões financeiras por mau comportamento após a aterragem é suficientemente invulgar para ter chamado a atenção.

Os regulamentos entraram em vigor no início deste mês. Não houve relatos imediatos de pessoas que foram multadas ou de companhias aéreas que aplicaram os regulamentos que denunciaram os infratores.

A Turquia é um destino turístico popular que atrai milhões de turistas todos os anos.