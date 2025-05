Venezuela aumenta controlo fronteiriço antes das eleições legislativas de domingo

As Forças Armadas venezuelanas aumentaram os controlos fronteiriços antes das eleições legislativas e regionais marcadas para domingo, em resposta aos últimos atos de desestabilização denunciados pelo Governo.

O chefe do Comando Operacional Estratégico das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB), Domingo Hernández Lárez, indicou em comunicado que as medidas na fronteira já estão em vigor e vão manter-se até às 23:59 de segunda-feira, no horário local (04:59 em Lisboa).

Lárez anunciou também uma "proibição da venda e distribuição de bebidas alcoólicas em todo o país".

"Fica estabelecido um controlo rigoroso da circulação de pessoas através das fronteiras, incluindo por via terrestre, aérea e marítima, bem como da passagem de veículos (...) com o objetivo de salvaguardar a inviolabilidade das fronteiras e impedir atividades de indivíduos que possam representar ameaças à segurança da Venezuela", referiu a nota, divulgado na rede social Instagram.

Além disso, o direito de porte de armas foi suspenso para "garantir a paz e a ordem interna" no país. A população também não poderá realizar manifestações ou grandes reuniões em espaços públicos.

Estas medidas, anunciadas na semana passada, surgiram depois de o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ter anunciado a detenção de 50 alegados mercenários estrangeiros acusados de planear "ataques violentos" em território venezuelano antes das eleições.

Os 21 milhões de eleitores inscritos - de um total de mais de 31 milhões de habitantes da Venezuela - deverão eleger 285 membros da Assembleia Nacional e 24 governadores, autarcas e conselheiros municipais no domingo.

Mais de 400 mil polícias serão mobilizados para a votação, que decorrerá das 06:00 às 18:00, no horário local (das 11:00 às 23:00 em Lisboa), com resultados esperados para o final da noite.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, garantiu também que a FANB vai garantir que as eleições regionais e legislativas decorram num ambiente de "total normalidade" e paz.