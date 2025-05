Luzes da pista do aeroporto não estavam ligadas antes de queda de avião nos EUA

Investigadores disseram que, na altura da queda de um avião, em que morreram as seis pessoas a bordo, no oeste dos Estados Unidos, as luzes da pista do aeroporto de San Diego estão apagadas.

O investigador Dan Baker, do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes norte-americano, disse que a Administração Federal de Aviação tinha publicado um aviso oficial aos pilotos a informar que as luzes do aeroporto estavam fora de serviço.

Baker disse que uma oscilação de energia desativou também o sistema meteorológico do aeroporto, numa altura que estava muito nevoeiro.

O piloto recebeu informações meteorológicas de um controlador de tráfego aéreo situado na Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais de Miramar, a cerca de sete quilómetros a norte.

O piloto debateu com um controlador de tráfego aéreo numa torre de controlo regional da Administração Federal de Aviação a possibilidade de desviar o avião para um aeroporto diferente.

"Não parece ótimo, mas vamos tentar", disse ao controlador de tráfego aéreo.

O avião caiu a cerca de três quilómetros do aeroporto.

O agente musical Dave Shapiro e dois funcionários da agência musical que cofundou, a Sound Talent Group, estavam entre os mortos, juntamente com o ex-baterista da banda de metal The Devil Wears Prada.

Dan Baker disse que as autoridades vão trabalhar para determinar o que causou a queda do Cessna 550 Citation cerca das 03:45 de quinta-feira (11:45 em Lisboa).

O avião caiu numa zona residencial na Califórnia, causando incêndios em habitações e veículos, segundo as autoridades locais.

Várias casas foram evacuadas, devido à fuga de combustível provocada pela queda do avião.

Ninguém morreu no bairro de funcionários da Marinha dos EUA, mas oito pessoas foram tratadas por inalação de fumo do acidente e ferimentos ligeiros.

A aeronave, de modelo Cessna 550, partiu do aeroporto de Teterboro, nos arredores da cidade de Nova Iorque, na noite de quarta-feira. Depois de uma paragem em Wichita, no Kansas, partiu para San Diego.

De acordo com os registos, a aeronave é propriedade de uma empresa do Alasca e foi construída em 1985, noticiou a emissora norte-americana CNN.

O acidente junta-se a uma longa lista de desastres aéreos este ano, enquanto as autoridades federais dos Estados Unidos tentavam tranquilizar os viajantes de que voar é o meio de transporte mais seguro, o que as estatísticas comprovam.

O acidente de quinta-feira ocorreu semanas depois de um outro pequeno avião se ter despenhado num bairro em Simi Valley, a noroeste de Los Angeles, matando duas pessoas e um cão a bordo da aeronave, mas não deixando ninguém ferido no solo.