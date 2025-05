"A nossa comunidade é um exemplo de integração", afirma Sancho Gomes

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, iniciou esta sexta-feira a sua deslocação oficial ao Reino Unido com uma reunião com o Cônsul-Geral de Portugal em Londres, Manuel Grainha do Vale.

Durante o encontro, conforme nota à imprensa daquela direcção regional, foram abordadas diversas questões relativas à comunidade madeirense residente no Reino Unido, tendo o Diretor Regional destacado o ambiente positivo e construtivo da reunião.

“Esta reunião foi extremamente produtiva e permitiu-nos fazer um ponto de situação sobre a comunidade madeirense residente no Reino Unido. Ficou claro que a nossa comunidade é um exemplo de integração, civismo e contributo positivo para a sociedade britânica”. Sancho Gomes

Na oportunidade, o director regional e o Cônsul-Geral analisaram também o funcionamento dos serviços consulares, nomeadamente no que diz respeito aos agendamentos e à prestação de serviços à comunidade. “Apesar de persistirem dificuldades no acesso a marcações, o funcionamento do consulado é hoje mais organizado, e a situação das longas filas, que no passado preocupava a nossa diáspora, está ultrapassada”, referiu o governante madeirense.

A reunião incluiu ainda uma abordagem ao processo eleitoral em curso, com o consulado a aguardar, na ocasião, a receção dos boletins de voto antecipado. “Reiterámos a importância de garantir que todos os cidadãos portugueses, independentemente da sua localização, possam exercer o seu direito de voto com dignidade e igualdade”, sublinhou Sancho Gomes.

Também participaram neste encontro os conselheiros da diáspora madeirense em Londres, José Silva e Paulo Gouveia, cuja presença enriqueceu a troca de perspetivas e reforçou a articulação entre os representantes da comunidade e as autoridades regionais e diplomáticas.

O dia terminou com a visita a algumas empresas fundadas e geridas por madeirenses na capital britânica e com um encontro com a comunidade. Sancho Gomes elogiou o dinamismo e o espírito empreendedor dos empresários madeirenses em Londres, reconhecendo o impacto económico e social das suas atividades: “São exemplos de resiliência, inovação e capacidade de trabalho. São também promotores da imagem da Madeira no exterior e verdadeiros motores da economia local.”

A visita oficial ao Reino Unido, que decorre entre os dias 2 e 11 de maio, também inclui passagens pelas Ilhas do Canal, Guernsey e Jersey. Durante este período, o Diretor Regional irá reunir-se com autoridades locais, representantes associativos e membros da comunidade madeirense, reforçando o compromisso do Governo Regional da Madeira com as suas comunidades no exterior.