Reforço de meios aéreos para a Madeira é “uma conquista com a AD”, afirma Vânia Jesus

A candidata da coligação Aliança Democrática (PSD/CDS) pela Madeira, Vânia Jesus, destacou este sábado o reforço dos meios aéreos de combate a incêndios na Região como um sinal claro de que “com a AD, as soluções saem do papel e resultam em medidas concretas”. A afirmação foi feita à margem de uma reunião com o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, no âmbito da campanha para as eleições europeias.

Vânia Jesus sublinhou que este reforço - que se traduz na disponibilização de um segundo meio aéreo para combate a incêndios - é particularmente importante num território com as características geográficas da Madeira, marcado por “terrenos acidentados e zonas florestais de difícil acesso”. A candidata lembrou que o compromisso com a segurança dos cidadãos e a protecção do território é, para a AD, “um compromisso absolutamente vital e inadiável”.

A responsável apontou ainda que esta medida resulta directamente do trabalho conjunto dos deputados do PSD e CDS, quer na Assembleia da República, quer na Assembleia Legislativa da Madeira, em articulação com o Governo Regional. Uma articulação que, segundo afirma, só teve resultados com a liderança de Luís Montenegro: “o facto deste segundo meio aéreo passar a ser assumido pelo Estado resulta do trabalho feito pelos deputados atuais e anteriores do PSD na Assembleia da República, pelos deputados do PSD e CDS na Assembleia Legislativa da Madeira e pelo Governo Regional”.

Vânia Jesus não poupou críticas ao PS, acusando o partido de prometer e não cumprir: “Contrariamente àquilo a que se assistiu durante anos e anos, em que o Governo socialista prometeu e não cumpriu, com a AD conseguiu-se este reforço de meios aéreos à Região, fundamentais para a segurança das nossas populações, das suas habitações e do nosso património natural”.

Sobre o apoio posterior do PS à medida, a candidata foi perentória: “Ainda que na medida para 2025, a proposta apresentada pelos deputados do PSD eleitos na República tenha sido acompanhada pelos do PS, eu só posso caracterizar isto como um voto de hipocrisia e um exercício de oportunismo político, porque o PS, quando teve maioria absoluta, teve todas as condições para agir e nada fez, prometeu e não cumpriu”.

Vânia Jesus recordou ainda que, no Orçamento do Estado para 2024, “a maioria socialista chumbou a proposta de financiamento que assegurava o segundo meio aéreo para a Região, apresentada pelos deputados do PSD-M, inclusive com os votos contra dos deputados do PS-M”.

A candidata concluiu destacando que este novo meio aéreo irá reforçar a operação já existente desde 2018, assegurada pelo helicóptero financiado através do Orçamento Regional, que opera durante todo o ano, não só no combate a incêndios mas também em missões de salvamento e socorro, especialmente entre Julho e o final de Setembro.