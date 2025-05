Vencedor da Taça da Madeira de futebol tem acesso à Taça de Portugal

O Centro Desportivo da Ribeira Brava será palco, este sábado às 16 horas, da grande final da Taça da Madeira de futebol sénior, num confronto entre Estrela da Calheta, orientado por Hélvio Malho, e Pontassolense, comandado por Fernando Teixeira.

O jogo será transmitido em directo pela RTP Madeira e RTP Play, garantindo que todos possam acompanhar este momento decisivo do futebol regional.

Mas há um dado ainda mais aliciante na final deste sábado. Para além do prestígio do troféu, está em jogo o passaporte directo para a Taça de Portugal 2025/2026. O vencedor da Taça da Madeira será, dessa forma, um dos representantes da Região na prova rainha da próxima temporada, tal como tem acontecido nos últimos anos. O detentor do troféu é o Juventude de Gaula, que conquistou a prova em 2023/2024.

Valor solidário na final

A final ganha ainda maior importância com a vertente solidária: os bilhetes, a um valor simbólico de 1 euro, terão a receita doada a uma instituição de solidariedade social escolhida pelo clube vencedor. Os ingressos ainda podem ser adquiridos na bilheteira do recinto. Mais que um jogo, será uma festa do desporto regional com impacto social positivo.

A Taça da Madeira encerra em grande estilo a época desportiva dos seniores no futebol regional, com um duelo emocionante entre dois emblemas de destaque do oeste da ilha. Este confronto promete espetáculo, rivalidade e paixão, numa disputa que definirá o novo vencedor da prova. Mais do que um troféu, está em jogo o prestígio de inscrever o nome na história do futebol madeirense. A festa da Taça representa o culminar de uma temporada de esforço, dedicação e emoção, premiando o mérito e a excelência dentro das quatro linhas. A oportunidade de Pontassolense ou Estrela da Calheta, quem vencer, marcar presença na Taça de Portugal da próxima temporada.