Estádio da Ribeira Brava recebe Final da Taça da Madeira com transmissão televisiva e fim solidário

A Final da Taça da Madeira de Seniores F11, referente à época 2024/2025, pretende ser um momento marcante no calendário desportivo regional. A partida decisiva, entre a Associação Desportiva Pontassolense e o Estrela da Calheta Futebol Clube, está agendada para o próximo sábado, 3 de Maio, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.

Pela primeira vez, o tradicional palco da final será substituído por este recinto, escolhido pela Associação de Futebol da Madeira (AFM) não só pelas suas condições para jogadores e adeptos, mas também pela localização estratégica face à origem geográfica dos finalistas.

A edição deste ano traz várias novidades, com destaque para a componente solidária: o ingresso simbólico de 1 euro será doado a uma instituição de solidariedade social a ser definida pelo clube vencedor.

Outro destaque é a transmissão televisiva em directo através da RTP-Madeira e da plataforma RTP Play, o que permitirá que toda a diáspora madeirense acompanhe o encontro em tempo real, reforçando o alcance e a visibilidade da competição.

A organização do evento resulta de uma estreita colaboração entre a AFM, a Polícia de Segurança Pública (PSP), e os municípios da Ponta do Sol e da Calheta, cujos clubes estão representados na final. As autoridades apelam à presença massiva dos adeptos, pedindo, no entanto, um comportamento ordeiro e dentro das normas legais.

A AFM sublinha que esta final não é apenas um jogo, mas uma celebração do futebol madeirense, marcada pelo profissionalismo, pela união comunitária e pelo espírito de 'fair-play' que se pretende exaltar.