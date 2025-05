Rangel rejeita coligação com Chega e diz que Governo terá abertura para falar com todos

O dirigente social-democrata Paulo Rangel rejeitou hoje a criação de uma coligação pós-eleitoral com o Chega, mas reconheceu a possibilidade de negociações diploma a diploma com todos os partidos representados no parlamento.

"Os resultados eleitorais são o que são e temos de respeitar a vontade dos eleitores", disse Paulo Rangel, à margem de uma reunião ministerial em Bruxelas, na Bélgica, em que participou enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros.

O vice-presidente social-democrata disse que é conhecida "a posição que a Aliança Democrática tomou há muito tempo sobre a feitura ou não de coligações com outros partidos".

"Isto não significa que, dossier a dossier, como aconteceu no último ano [...], pode haver muitas situações em que há convergência sobre medidas concretas", comentou.

Na legislatura anterior "houve abertura para falar com todos", insistiu Paulo Rangel.