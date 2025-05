Chega apresenta 80 propostas ao Governo

O Chega apresentou a Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, 80 medidas para o Orçamento da Região para o ano em curso.

Miguel Castro reconheceu que não podem ser todas atendidas neste ano, mas o partido quis também marcar uma posição política, quanto às suas ideias.

O líder regional do Chega revelou, no entanto, as medidas prioritárias: impostos; habitação e saúde.

Nos impostos destaca a baixa generalizada, com destaque para o diferencial de 30%.

Na habitação, sugere uma parceria com as autarquias para a cedência de terrenos em direito de superfície, em especial, na costa Norte.

Na saúde, o Chega defende a concretização do cheque-saúde, para promover o envolvimento dos privados na resolução do problema que são as listas de espera.

Neste momento, está a ser ser ouvido o PS.