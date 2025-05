Savino é o preferido de Albuquerque para candidato à Câmara de Santa Cruz

Savino Correia é o candidato desejado pelo PSD-M à Câmara Municipal de Santa Cruz, confirmou Miguel Albuquerque. Contudo, ressalvou o presidente do PSD-M, o antigo presidente daquela Autarquia ainda não confirmou que aceita o desafio. "Ficou de reflectir" a proposta, daí ainda não ser oficial que seja o candidato laranja.

No Porto Santo, confirma que Nuno Batista será recandidato.

Questionado pelo DIÁRIO sobre a candidatura de Savino Correia à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Albuquerque revelou que esta está praticamente fechada. “Ainda falta só o ultimar, mas é, de facto, do nosso ponto de vista, o candidato que tem melhores condições para fazer um gesto de trabalho em Santa Cruz”, afirmou, acrescentando que a estrutura do partido e a maioria dos militantes locais apoiam a sua eventual candidatura. “Esperamos e contamos com ele. Vamos ver se tem essa disponibilidade, ele ficou de reflectir.”

Sobre a candidatura no Porto Santo, o presidente regional confirmou que “está confirmado Nuno Batista”, actual presidente da autarquia.