Fernando Góis será o candidato do PSD à Câmara de São Vicente

Tal como havia avançado o DIÁRIO, Fernando Góis será o cabeça-de-lista social-democrata, em São Vicente, nas próximas Autárquicas.

Decisões iminentes no PSD-M Miguel Albuquerque deverá fechar este fim-de-semana alguns dos principais nomes do PSD-M às eleições autárquicas de 2025, num processo que tem sido conduzido de forma cautelosa, mas que está agora a entrar numa fase decisiva. Com os relógios a contarem, o líder social-democrata madeirense prepara-se para clarificar escolhas que têm alimentado especulações internas e externas.

A confirmação foi dada pelo presidente do Governo Regional, à margem do Madeira Classic Car Revival 2025, evento integrado no programa da Festa da Flor e que é, uma vez mais, organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM).

Quanto ao candidato à auatarquia da Ribeira Brava - ao que tudo indica Jorge Santos - a decisão está a ser “ultimada”, antevendo-se o anúncio oficial para a “próxima segunda ou terça-feira”, disse Miguel Albuquerque.