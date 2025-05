Iniciativa Liberal critica "paralisia" na Câmara de Machico

A Iniciativa Liberal (IL) veio, hoje, a público manifestar a sua "profunda preocupação" com o estado actual de funcionamento da Câmara Municipal de Machico, que diz encontrar-se a "operar em regime de serviços mínimos".

"A prolongada ausência de um vereador com a pasta da cultura e a visível paralisia de diversas áreas fundamentais da governação autárquica revelam uma câmara sem liderança, sem rumo estratégico e esvaziada de iniciativa política", criticam os liberais e reivindicam uma "liderança efectiva" naquele concelho.

Apesar da evidente descoordenação ao nível do executivo, é graças ao esforço e dedicação dos funcionários municipais que os serviços essenciais têm sido assegurados. São estes profissionais, muitas vezes a trabalhar sem os meios adequados nem orientação, que continuam a garantir o funcionamento da autarquia. No entanto, a falta de liderança efectiva e a incapacidade de definir prioridades têm vindo a agravar-se, prejudicando o desenvolvimento e bem-estar do concelho IL

A isto acresce "a confirmação de que o actual vereador das Finanças não integrará as listas para as próximas eleições", situação que "aliada à inevitável saída do presidente da Câmara" resulta num "executivo em fim de ciclo, sem ambição, sem ligação à realidade local e sem capacidade de decisão", expõe a IL em comunicado de imprensa.

"A gestão autárquica limita-se agora a manter os assuntos correntes, com o mínimo indispensável para que a máquina não estagne por completo", reforça a mesma nota.

"Para a Iniciativa Liberal, Machico merece mais do que uma Câmara a arrastar-se até Outubro. Merece uma liderança efectiva e presente até ao último dia do mandato. Perante este cenário, a Iniciativa Liberal apela a um sobressalto cívico e político e exige responsabilidade a quem ainda ocupa funções executivas", remata o partido.